ROMA – Anna Falchi al settimo cielo dopo la vittoria della sua Lazio nella sfida scudetto contro l’Inter. L’attrice ha seguito la partita dalla tribuna vip dello Stadio Olimpico, come testimoniato dai video in diretta che ha caricato su Instagram, poi è tornata a casa per regalare il solito scatto bollente ai tifosi biancocelesti.

Queste sue iniziative social hanno portato fortuna alla Lazio fino a questo momento della stagione. I biancocelesti hanno vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus e sono in corsa per lo scudetto proprio contro i bianconeri.

Infatti, grazie al successo dello Stadio Olimpico, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha superato l’Inter in classifica. Adesso la Lazio è seconda ad appena un punto dalla Juventus.

Lazio, non solo Anna Falchi: anche Milinkovic Savic festeggia sui social.

“Affrontate settimana con la carica con cui il Sergente affronta partita. #BuonLunedì”. E’ il messaggio del giorno dopo la vittoria sull’Inter di Antonio Conte che Sergej Milinkovic-Savic ha postato sul proprio account di Instragram.

Il centrocampista dei biancocelesti, che ieri sera ha deciso con un gol la sfida-scudetto dell’Olimpico (2-1), ha pubblicato una foto in cui – vestito da centurione – appare ritratto davanti a un’immagine del Colosseo.

Milinkovic-Savic, nel corso dell’attuale stagione, si conferma ammazzagrandi: ha già fatto gol alla Juve e all’Inter. Non può essere una coincidenza. (fonte ANSA).