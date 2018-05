DOHA (QATAR) – Niente Serie A per Daniele Orsato in questo week end. Il fischietto di Schio, duramente contestato dall’Inter nel match di San Siro [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] contro la Juventus, non figura infatti tra i dieci direttori di gara indicati dal designatore Rizzoli per la 37ma e penultima giornata di campionato.

Ma l’Aia sul suo sito fa sapere che Orsato, come consuetudine per gli arbitri italiani ‘prestati’ ai campionati esteri, “è stato chiamato a dirigere una gara della Qatar Super League, in programma a Doha sabato 12 maggio”.