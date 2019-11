BRESCIA – Giornata social per Mario Balotelli che non è stato convocato per Roma-Brescia perché non si è impegnato a fondo in allenamento. Lo ha confermato lo stesso Grosso dopo la disfatta dello Stadio Olimpico: “Non basta saper tirare in porta, non basta la qualità tecnica, bisogna lottare in campo, siamo ultimi in classifica, se non lottiamo non andiamo da nessuna parte. Io ho bisogno di intensità e Mario è consapevole di questo. Non l’ho tirato fuori io, si è tirato fuori da solo. Il suo ritorno dipende solamente da lui”.

A ora di pranzo, Mario Balotelli si è recato nel centro sportivo del Brescia, praticamente deserto, per sottoporsi ad una seduta di fisioterapia. Balotelli ha postato un video nelle storie di Instagram scrivendo: “Recupero e torno presto. Lascio parlare gli altri…”. Poi Super Mario si è recato a casa per assistere alla partita del suo Brescia contro la Roma. Non è mancato un incoraggiamento per i suoi compagni di squadra: “Forza ragazzi”. Purtroppo per lui, il Brescia è stato schiantato dalla Roma con un secco tre a zero.

Le reti dei giallorossi sono state realizzate da Smalling, Mancini e Dzeko. L’arbitro ha annullato altri tre gol, due alla Roma e uno al Brescia. Sono stati annullati i gol di Zaniolo, Dzeko e Aye. Super Mario potrebbe rientrare già dalla prossima partita di campionato del Brescia.