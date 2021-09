Barcellona, Koeman in bilico: per la panchina spunta l’ipotesi… Andrea Pirlo (foto Ansa)

In Spagna sono sicuri: l’allenatore del Barcellona Ronald Koeman è in bilico. Gerard Moreno, giornalista molto vicino al Barça, sostiene che Laporta si sia già attivato per trovare un sostituto, e che Pirlo sia il suo preferito. Da non sottovalutare poi l’ipotesi legata a Xavi, anch’egli in attesa di sviluppi. Insomma: il Barcellona secondo i giornali spagnoli in queste ore si sta guardando intorno e sta lavorando su diverse piste.

Koeman in bilico

Koeman, d’altronde, a Barcellona non sembra aver convinto mai più di tanto. La scorsa stagione la squadra catalana infatti ha chiuso al terzo posto in campionato uscendo agli ottavi di Champions League contro il Paris Saint Germain. Quest’anno poi un avvio non considerato all’altezza con due vittorie e due pareggi dopo le prime quattro di campionato.

Barcellona in crisi

Con Koeman in bilico dalla Spagna rimbalza quindi la pista che porterebbe all’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Inutile dire che per ora si parla di ipotesi, di se, di ma, di condizionali, di possibilità, di teorie. Niente di ufficiale e niente di concreto. L’unica cosa certa per ora è che il Barcellona continua a faticare dopo anni passati ad accumulare trofei in bacheca. Senza calcolare l’addio di un certo Leo Messi. Non sarà facile per il presidente Laporta, anche economicamente, rimettere in sesto le cose.