Basket Serie A, parte una stagione spettacolare (domenica 2 ottobre): Milano da battere, in gran spolvero Bologna e Venezia.

Il campionato di basket serie A parte domenica 2 ottobre . Finirà il 7 maggio 2023. Al via 16 squadre sulle ali di “una entusiasmante estate Azzurra che ha tirato la volata al campionato.

“Le previsioni per la serie A che va ad incominciare non possono che essere più che positive” dice Gianni Petrucci, presidente Federbbasket. Il riferimento agli Europei di Berlino – travolgente e carismatico il c.t. Pozzecco, azzurri eliminati ai quarti solo dopo un supplementare con la Francia, eccellenti Fontecchio e Spissu – è inevitabile. E anche doveroso.

Gli azzurri, ragazzi fantastici, hanno incendiato le fantasie e i cuori degli appassionati (e non solo). Perché hanno giocato in modo sfrontato, senza paura. Perché hanno battuto la Serbia super favorita. Tanto da trasmettere un fiume di emozioni e consensi. Si, hanno giocato ad altissimo livello, con grande intensità, creando un pathos incredibile e contagioso. Il Campionato ne eredita i benefici.

MILANO BASKET DA BATTERE

È il tema centrale del maxi torneo. L’Olimpia resta la grande favorita, punta all’Eurolega (massima competizione europea per club di pallacanestro). Conta su nove stranieri nelle rotazioni; ma in Italia possono giocarne solo sei, in Europa invece non ci sono limiti. È oltretutto una squadra rinforzata ed è in chiara crescita Stefano Tonut, guardia dell’Olimpia e della Nazionale. È aumentata la quota degli italiani nella rosa (7) e c’è l’accoppiata canadese in regia; fosforo garantito.

OCCHIO, LA VIRTUS BOLOGNA È TORNATA

È nuovamente in Eurolega, Hackett e Teodoric l’hanno già vinta (col CSKA Mosca), il capitano Marco Belinelli (36 anni) ha conquistato la NBA. La storica V nera – nel palmares 16 scudetti, 1 Champions, 2 Eurolega – punta sui suoi uomini di maggiore esperienza. Ha un roster molto interessante. Occhio anche al Venezia, potrebbe diventare un guastafeste nella lotta al vertice. Con Spissu può dare fastidio a chiunque.

BASKET SERE A, PRIMA GIORNATA (2 OTTOBRE)

AX Armani Milano-Germani Brescia

Bertrando Tortona-Dolomiti Trento

GeVi Napoli- VIRTUS Segafredo Bologna

Nutribullet Treviso-Unahoteks Reggio Emilia

Openjobbmetis Varese-Banco Sardegna Sassari

Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi

Trieste-Carpegna Pesaro

Umana Reyer Venezia-Givova Scafati (Salerno).