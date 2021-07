Berrettini conquista la finale di Wimbledon, è il primo italiano nella storia: battuto Hurcackz in 4 set (foto ANSA)

Matteo Berrettini scrive la storia del tennis italiano, conquistando la finale di Wimbledon. L’azzurro ha battuto nettamente il polacco Hubert Hurcackz e vola così all’atto finale del torneo sull’erba. E’ il primo italiano a riuscire nell’impresa. Il tennista romano (numero 9 al mondo) ha superato il polacco in quattro set per 6-3, 6-0, 6-7 (7), 6-4 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. A sfidarlo domenica 11 luglio, giorno anche della finalissima di Euro 2020, sarà il vincente dell’altra semifinale tra Djokovic, numero 1 al mondo, e il canadese Shapovalov (10).

Wimbledon, il match tra Berrettini e Hurkacz

Berrettini ha sempre condotto il match, sbagliando quasi mai. Ottimo il servizio per tutta la durata partita. Il romano è stato travolgente nei primi due set con dieci game vinti di fila, soprattutto il secondo dove ha dominato Hurkacz senza lasciargli nemmeno un game. L’unico passaggio a vuoto nel corso del tie-break a cui Hurkacz a costretto l’azzurro nel terzo set, aggrappandosi con tutte le sue forze a una partita però ormai indirizzata verso la vittoria finale di Berrettini.

Berrettini in finale a Wimbledon, le sue parole

“Non ho parole, ci metterò un po’ per capire quanto successo”, ha raccontato Berrettini dopo la vittoria. “C’è la mia famiglia, il mio team. Sono davvero felice ed emozionato. Quando si gioca a questi livelli si cerca di essere al meglio da ogni punto di vista, fisico, tattico e mentale. Nel terzo set pensavo di aver vinto, poi l’ho perso. Mi sono detto che dovevo reagire e il risultato è arrivato. Ricordo la prima volta che sono entrato sul Centrale contro Roger, non è stato lo stesso. Ma mi sono divertito anche se ho perso, quel ko mi ha aiutato a tornare qui oggi. Sarà difficile non seguire Djokovic-Shapovalov, mi conviene guardare. Io avrò bisogno di un po’ di riposo. Spero che domenica andrà meglio, devo crederci”.