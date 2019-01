Bologna-Juventus, cori e buu razzisti contro Kean. Ancora razzismo dopo Lazio-Novara

BOLOGNA – Il 2019 del calcio italiano è iniziato all’insegna del razzismo. Dopo i cori razzisti, antisemiti e contro la polizia di una parte della curva della Lazio nel corso della partita contro il Novara, sono arrivati i cori e buu razzisti di alcuni tifosi del Bologna contro Moise Kean.

Questo sgradevole episodio di razzismo è stato segnalato prontamente dal telecronista della Rai in tempo reale. L’attaccante della Juventus è stato oggetto di cori razzisti a partire dai primissimi minuti del primo tempo.

Voglio vedere adesso in quanto si indignano. @FederazioneIta @SerieA #Juventus #bolognajuventus

Buu razzisti dei tifosi del @BfcOfficialPage nei confronti del calciatore della @juventusfc #Kean in #CoppaItalia

Non sono solito a scandalizzarmi per i “buh” razzisti, sono provincialismi stucchevoli. Tuttavia, se te la prendi con un ragazzino di 19 anni come #Kean sei davvero uno scarto umano.#BolognaJuventus

