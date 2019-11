ROMA – Qualificazioni ad Euro 2020, Bosnia-Italia 0-2, gol: Francesco Acerbi al 20′, Lorenzo Insigne al 36′ (gara in corso).

Azzurri in campo in Bosnia per la penultima giornata delle qualificazioni ad Euro 2020. La gara ha il valore di un’amichevole perché l’Italia è già qualificata al prossimo campionato europeo mentre la Bosnia è già eliminata.

L’Italia scende in campo con “il nuovo Pirlo” Sandro Tonali dal primo minuto. In campo anche Florenzi, calciatore che non sta giocando mai con la Roma. Mancini ha schierato gli azzurri con Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti e Insigne.

I padroni di casa rispondono con Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko e Krunic.

La prima occasione da gol è stata creata dalla Bosnia al 3′. Bicakcic ha colpito di testa a botta sicura, su una azione d’angolo, ma Donnarumma è stato bravo ad alzare in calcio d’angolo. Al 17′, Bernardeschi ha anticipato Kolasinac ma il suo tiro in porta è stato deviato in calcio d’angolo da Sehic.

Italia in vantaggio al 20′. Bernardeschi è stato autore di una grande giocata sulla fascia sinistra, poi la palla è arrivata a Barella che ha servito Acerbi a centro area. Il difensore della Lazio si è liberato di un avversario con una finta e ha battuto il portiere avversario con un destro angolatissimo. Primo gol in Nazionale per il centrale dei biancocelesti.

Raddoppio dell’Italia al 36′. Belotti ha servito un bel pallone a Insigne, l’attaccante del Napoli ha calciato con prontezza battendo il portiere avversario.