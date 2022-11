Brasile, infortunio Neymar più grave del previsto: lesione al legamento della caviglia. Out anche Danilo

l medico del Brasile, Rodrigo Lasmar, ha detto che Neymar "non sarà a disposizione per le prossime due partite, ma sta lavorando con l'obiettivo di essere recuperato per il resto del Mondiale".

di Redazione Blitz

Pubblicato il 26 Novembre 2022 - 10:55