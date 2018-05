TORINO – Alle ore 16.21 di sabato 19 maggio dopo 17 anni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] termina l’avventura di Gigi Buffon con la maglia della Juventus.

Il capitano bianconero ha lasciato il campo al 17′ del secondo tempo ha lasciato il campo al terzo portiere Pinsoglio. Prima di lasciare il campo, accolto dall’ennesima ovazione a applausi di tutto lo stadio, Buffon la abbracciato tutti i compagni.

Il portiere e capitano è stato sostituito da Allegri per fargli avere l’ovazione di tutto lo stadio, con il pubblico in piedi a battergli le mani, molti con gli occhi lucidi. Buffon abbraccia tutti i compagni, in campo e in panchina, ed esce di scena.

In tribuna anche un’emozionata Ilaria D’Amico con il figlio Leopoldo e gli altri due figli che Buffon ha avuto da Alena Seredova, Louis Thomas (in lacrime) e David Lee.

Buffon, standing ovation dello Stadium al momento del cambio