ROMA – “L’ho visto crescere… non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore… Riposa in pace Danilo”. Così sui suoi profili social Francesco Totti piange la morte del figlio di Marcos Cafu, suo compagno ai tempi della Roma.

Sui social sono molti i messaggi di cordoglio per l’ex capitano del Brasile e due volte campione del Mondo. Su Twitter la Roma ha scritto: “Esprimiamo cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Anche il Milan ha commentato la triste notizia su Twitter: “Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi”. Anche Gabriel Batistuta, insieme a Cafu nella Roma dello scudetto del 2001, ha scritto: “Sono vicino a Cafu e alla sua famiglia in questo momento difficile. Danilo riposi in pace”. “Il Real Madrid profondamente rammaricato per la morte di Danilo, figlio della leggenda del calcio brasiliano Cafu. Il club vuole esprimere le sue condoglianze a Cafu e tutta la sua famiglia e si unisce al suo dolore in questi momenti così difficili”. E’ quanto si legge sull’account delle merengues. (fonte TWITTER)