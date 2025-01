L’outfit sfoggiato dalla Leotta nella sua ultima apparizione su DAZN fa discutere: sui social i tifosi commentano a raffica

Che Serie A sarebbe senza Diletta Leotta? La conduttrice siciliana è diventata ormai una presenza fissa a bordo campo nei match del massimo campionato italiano trasmessi da DAZN.

Nell’ultima giornata ha fatto gli onori di casa al Maradona per il big match disputato sabato pomeriggio tra Napoli e Juventus. La partita è stata vinta dagli azzurri in rimonta (2-1), ma a prendersi la scena è stata la presentatrice con un outfit da capogiro. A spiccare un paio di stivali leopardati che arrivavano fin sopra il ginocchio, esaltati da un vestitino super corto. Una mise che ha fatto discutere sui social con i tifosi che sul web si sono letteralmente scatenati.

Gli stivali di Diletta Leotta non sono passati inosservati e i fan sui social hanno commentato, quasi tutti apprezzandone la bellezza. “Diletta con quei stivali sei ancora più figa” scrive un utente ed un altro resta quasi senza parole: “Che incanto“. C’è ovviamente anche chi critica, immancabile sui social, e ha da ridire sulla scelta stilistica della Leotta. Lei però non se ne cruccia, prosegue per la sua strada e scatta decine di foto con il sorriso. Una anche mentre addenta una pizza dopo la partita per salutare Napoli.

Diletta Leotta tra gli stivali e il caffè di Starace

Gli stivali della Leotta hanno quindi conquistato i social, ma non ci sono solo loro a prendersi la scena durante la partita tra Napoli e Juventus. C’è un siparietto che è stato molto apprezzato ed ha fatto sorridere.

Il protagonista è Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, con un compito particolare: preparare il caffè. Lo ha fatto anche prima della partita con i bianconeri e come un vero gentiluomo si è avvicinato alla Leotta ed ai suoi compagni di viaggio per offrirlo. Simpatico il botta e risposta con la conduttrice con Starace che non lesina i complimenti: “Sei la mia idola” la frase rivolta a Diletta mentre le serviva la tazzina di caffè, accolta con un sorriso dalla siciliana.

Un simpatico fuoriprogramma che sui social è stato particolarmente apprezzato. Almeno quanto gli stivali leopardati indossati da Diletta Leotta che hanno ricevuto una valanga di complimenti dai fan della siciliana. “Sempre la più bella e la più seria. Sei il top” scrive un fan su Instagram e in tanti gli danno ragione.