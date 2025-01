L’attaccante argentino ha ufficializzato la relazione con China Suarez, ma la cantante ha vissuto momento complicati: è finita in ospedale

Mauro Icardi ha deciso di uscire allo scoperto. Wanda Nara non può essere il passato, perché rappresenta un presente burrascoso fatto di cause legali e accuse reciproche, ma dal punto di vista sentimentale è un affare chiuso.

Ora per l’attaccante del Galatasaray, alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio, c’è un’altra storia d’amore da vivere: quella con China Suarez. Il calciatore ha deciso di ufficializzare la relazione con la cantante-attrice di cui la stessa Wanda Nara ha parlato più volte e che avrebbe avuto un ruolo nella prima separazione dell’ormai ex coppia.

Questo però è il passato, su Instagram Icardi ha pubblicato diverse foto insieme alla sua nuova fidanzata e le ha dedicato un romantico messaggio. “Ci sono incontri che sembrano scritti nelle stelle – si legge nel post pubblicato sui social dall’argentino – , quelle che da bambini guardavamo accompagnati ogni notte e sognavamo tante cose. Oggi non ho bisogno di altri segnali: so che con te, sono dove dovrei essere”.

Icardi ha quindi voltato pagina, anche se dopo l’ufficializzazione della relazione, per China Suarez c’è stato un brutto contrattempo con la necessità di recarsi in ospedale per farsi visitare.

Icardi e China Suarez insieme: la donna finisce in ospedale

Alcuni giornalisti argentini hanno, infatti, rivelato che la cantante non è stata bene ed è stata costretta a recarsi presso il pronto soccorso di un ospedale di Buenos Aires. La donna avrebbe accusato dei forti dolori addominali e avrebbe deciso di recarsi in ospedale per degli accertamenti.

Una visita fortunatamente breve, si parla di un’ora, prima del ritorno nella villa dove attualmente vive Icardi dopo lo scontro con Wanda Nara. Non sono note le condizioni della donna, né quel che hanno appurato i medici ed è per questo che le indiscrezioni si rincorrono. Così c’è chi parla di forte stress per il momento che sta vivendo insieme al suo nuovo compagno, con i continui scontri con Wanda Nara, ed anche chi avanza l’ipotesi di una gravidanza.

China Suarez ha già tre figli: Rufina, nata dalla relazione con l’attore Nicolas Cabre, Magnolia e Amancio, avuti da Benjamin Vicuna. Al di là dei gossip, quel che conta è che per l’attrice non sia nulla di grave e che ha potuto fare subito ritorno a casa insieme al suo nuovo fidanzato.