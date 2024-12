Le ultime foto di Nara incantano ancora una volta i fan: le polemiche con l’ex marito Mauro Icardi lasciano il passo alla bellezza della showgirl

Ha scelto l’arma della seduzione per distogliere l’attenzione dalle polemiche degli ultimi giorni. Almeno sui social Wanda Nara ha deciso di far parlare solo la sua bellezza e di silenziare tutto il gossip che circonda la sua separazione da Mauro Icardi.

La rottura della coppia più glamour del mondo del calcio sta assumendo i contorni della telenovela: denunce, accuse reciproche, confessioni piccanti, chat private che diventano pubbliche. Insomma, tutto il corollario che rende una vicenda profondamente privata di dominio pubblico e attrattiva per la curiosità più morbosa.

Mentre le notizie sulla rottura con Icardi si succedono, Wanda Nara si gode la nuova relazione con il rapper L-Gante, con il quale è anche andata a cena fuori insieme al suo primo (ex) marito Maxi Lopez. Sui social però la showgirl argentina ha voluto riprendersi la scena in solitaria e lo ha fatto mostrando a tutti le sue curve sinuose e la sua bellezza. Uno degli ultimi scatti pubblicati dalla conduttrice sudamericana è decisamente hot con un vedo-non vedo che ha lasciato i fan senza parole.

Wanda Nara, sotto la camicia niente: la foto sexy

Foto dal contenuto sexy quella pubblicata su Instagram da Wanda Nara. A coprire il prosperoso seno della showgirl una camicia bianca trasparente: la donna decide di non indossare l’intimo ed allora soltanto la camicetta fatica a contenere il suo lato A.

Un’immagine che ha fatto incetta di cuoricini: quasi mezzo milioni di cuoricini che sono piovuti sulle immagini pubblicate da Wanda Nara che può contare su oltre sedici milioni di follower. Molti quelli che hanno deciso anche di commentare le foto hot dell’argentina. “La mia donna preferita” scrive un follower di Wanda Nara, mentre un altro fatica a contenere la sua ammirazione: “Una dea“.

Ovviamente non manca l’altro lato della medaglia con i commenti più acidi che tirano in ballo le recenti vicende con Mauro Icardi e le figlie della coppia per criticare la donna. Lei fa spallucce, si gode i viaggi con il suo nuovo compagno e si fa ammirare sui social in tutta la sua bellezza. Del resto Wanda Nara ha sempre fatto questo e non ha mai dato troppo peso alle critiche. E anche oggi fa parlare di sé: con uno scatto per il quale è difficile trovare parole.