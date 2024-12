Per la showgirl argentina arriva un nuovo retroscena: è accaduto quando Icardi era ancora in maglia nerazzurra

Per Wanda Nara e Mauro Icardi ormai la rottura è diventata insanabile. Il matrimonio è naufragato negli ultimi mesi ed ora si è arrivato ad accuse reciproche, denunce, liti.

Un po’ tutto il corollario di ciò che succede quando una coppia scoppia e quella tra la showgirl e l’attaccante rompendosi ha fatto davvero il botto. Così si rincorrano gossip e retroscena: dalla relazione tra l’argentina e il rapper L-Gante che, stando a quanto affermato dalla stessa donna, andava avanti ormai da tre anni, con l’inizio che risaleva alla prima rottura con Icardi, all’ultimo retroscena su un tradimento avvenuto quando il calciatore militava ancora nell’Inter.

Un gossip di cui si è parlato anche in passato, ma fermamente smentito e che ora trova prove che i diretti interessati raccontano essere inconfutabili. Si parla del presunto tradimento ad Icardi con Keita, ex compagno di squadra dell’argentino a nerazzurro. Una relazione segreta che era stata seccamente smentita in passata dall’ex moglie del senegalese che ora però ha cambiato la propria versione.

In aggiunta sono stati pubblicati anche alcuni screen di una chat tra Icardi e Wanda Nara in cui si parlava proprio del tradimento.

Wanda Nara e il presunto tradimento con Keita: le conferme

La prima a confermare il gossip nei giorni scorsi è stata Simona Gualtieri, ex moglie proprio di Keita. Se in passato aveva seccamente smentito il rapporto tra l’ex marito e la conduttrice argentina, ora ha svelato tutto.

Intervenuto a Mitre Live ha spiegato che Icardi le ha mostrato alcuni video in cui si notavano Wanda e Keita in atteggiamenti intimi nella casa milanese proprio dell’argentino: “Due mesi dopo il matrimonio – ha raccontato la Gualtieri non facendo mai il nome di Wanda Nara e Icardi – il marito della signora mi ha contattato e mi ha detto di un incontro tra mio marito e sua moglie a casa loro, mostrandomi le prove raccolte con la telecamera interna della casa. Quello che ho visto – ha garantito – era chiarissimo”.

Ora arriva un’altra possibile conferma con l’influencer Vicky Juariu Braier che in alcune storie di Instagram ha pubblicato gli screen di una chat tra Wanda Nara e Icardi. Una chat i cui messaggi avevano come argomento proprio il presunto tradimento: “Non posso crederci, a casa mia – il messaggio del calciatore ell’ex moglie –. Perché? Non merito questo, perché?“.