Calciomercato Inter, Candreva-Sampdoria e Godin-Cagliari: Antonio Conte sfoltisce rosa.

Calciomercato Inter, non si lavora solamente in entrata per Vidal e Kanté ma anche in uscita per Candreva (Sampdoria) e Godin (Cagliari).

L’esterno è ad un passo dalla Sampdoria mentre è fatta per il passaggio del difensore centrale dell’Uruguay al Cagliari.

Missione del presidente Massimo Ferrero a Milano per chiudere la trattativa per Antonio Candreva.

La Sampdoria avrebbe trovato l’intesa per il cartellino dell’esterno nerazzurro sulla base di 2,5 milioni di euro.

L’offerta per il giocatore è importante, sul piatto c’è un triennale da 1,5 milioni a stagione.

Adesso si aspetta la decisione di Candreva: toccherà a lui scegliere la destinazione più gradita.

Dopo l’acquisto dell’altro ex laziale Keita Balde dal Monaco, il presidente doriano vuole regalare un altro rinforzo al tecnico Claudio Ranieri, e Candreva rappresenta una priorità per aggiungere esperienza e qualità all’organico dei liguri reduci dalla sconfitta a Torino con la Juventus.

Godin in Sardegna.

Diego Godin al Cagliari: il giocatore questa mattina ha salutato i compagni nerazzurri.

Godin ha poi lasciato Milano per iniziare la sua nuova avventura con i colori rossoblù.

A breve l’annuncio ufficiale da parte del Cagliari al quale Godin si dovrebbe legare per tre stagioni (fonte Ansa).