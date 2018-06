MOSCA – Aleksandar Golovin ha stregato la Juventus. E’ partita la missione dei bianconeri per arrivare alla stella della Nazionale Russa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], uno dei calciatori più interessanti dei Mondiali di Russia 2018.

Calciomercato Juventus, obiettivo Golovin

Da quando Kokorin si è infortunato, dando forfait per il Mondiale, l’uomo a cui la Russia affida le sue speranze è Aleksandar Golovin. Come scrive La Gazzetta dello Sport con Valerio Clari, Da un anno è nei radar dell’Arsenal, da qualche settimana è diventato “famoso” anche in Italia per quello che lo stesso Marotta ha definito “più di un interessamento” da parte della Juventus.

Golovin ha 22 anni, il primo trasferimento importante lo fece a 16, quando lascò la natia Siberia, notato da osservatori del Cska, suo attuale club. Non era facile farsi notare, Aleksandar veniva da Kaltan, piccola città della Siberia meridionale dove vivono solo minatori e dove vento e freddo obbligano spesso a giocare al chiuso.

Qui, come i brasiliani che partono col futsal, Aleksander ha costruito il suo bagaglio tecnico. Più tardi ha sviluppato il tiro da fuori (7 gol in stagione) e il calcio da fermo.