Calciomercato Juventus, il presidente del Santos: “Stiamo trattando Kaio Jorge con i bianconeri”

Il presidente del Santos Ruenda conferma la trattativa con la Juventus per la cessione di Kaio Jorge:

“Stiamo trattando con la Juve per Kaio Jorge. Non è abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto”.

Le parole del presidente del Santos

“Noi abbiamo cresciuto il giocatore e abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023, parliamo con diversi club e aspettiamo che arrivino offerte. Non vogliamo ostacolare la cessione di Kaio Jorge, però aspettiamo proposte. Anche in Italia abbiamo Marcelo Galan che sta portando avanti dei contatti”.

L’offerta del Benfica

“Stiamo parlando con la Juve – spiega – io stesso ho avuto due contatti con Cherubini dicendogli che se vuole parlare con il Santos lo può fare con Marcelo che è in Italia. Il Benfica ha fatto un’offerta che non è stata accettata dall’agente. Potrebbe essere migliorata, ma il Benfica sta avendo problemi. Sappiamo che Kaio in Europa può valere oltre i 20/25 milioni di euro. In una situazione normale lo avrei già venduto a quella cifra, senza un agente che propone cose strane. In questo momento è difficile che si arrivi a una cifra del genere. Un’offerta sui 15 milioni sarebbe presa in considerazione”