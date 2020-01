TORINO- Lo scambio di calciomercato tra Kurzawa e De Sciglio è salto all’ultimo istante. Tutta colpa di Sarri. Stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’ex allenatore del Napoli avrebbe fatto saltare questo scambio perché avrebbe ritenuto Kurzawa di difficile adattabilità dal punto di vista tattico. Secondo Sarri, ci sarebbe voluto troppo tempo per inserire il calciatore del Psg nei suoi schemi tattici.

Calciomercato Juventus, Sarri ha preferito tenere De Sciglio.

Meglio tenere De Sciglio che conosce già la sua idea di calcio. Ma non è tutto, lo scambio sarebbe saltato soprattutto per volontà di Sarri ma anche la Juventus avrebbe dato il suo assenso al tecnico perché infastidita dalla richiesta d’ingaggio di Kurzawa, che nelle ultime ore avrebbe giocato al rialzo.

“Quella di Napoli è stata una brutta sconfitta, potevamo e dovevamo fare meglio”. E’ l’autocritica di Gigi Buffon dopo il ko rimediato con gli azzurri: “Passaggi delicati e negativi come questi – ha spiegato il portiere della Juventus ai microfoni di Sky Sport – sono comunque utili in una stagione. Sono utili per ritrovare una certa fame, umiltà, per non dare nulla di scontato.

Probabilmente anche noi, inconsciamente, abbiamo realizzato di affrontare il Napoli in grande difficoltà. Ti dovrebbe far alzare le antenne e dare un entusiasmo incredibile, però è anche vero che anche senza vincere avevamo la certezza e la serenità di essere in testa e comandare. Se fosse stata una partita determinante per la Juve, avremmo vinto” (fonte Ansa e Sky Sport).