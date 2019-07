MADRID – Testa a testa di calciomercato tra il Real Madrid e la Juventus per Neymar. Entrambi i club avrebbero già presentato una offerta al Psg. Il Real Madrid avrebbe offerto novanta milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale, mentre la Juventus avrebbe offerto meno cash ma i cartellini di Paulo Dybala e Blaise Matuidi.

La destinazione preferita di Neymar resta il Barcellona ma nel futuro del fuoriclasse brasiliano potrebbe esserci il Real Madrid. Secondo Mundo Deportivo il giocatore è deciso ad evadere dalla gabbia dorata del Paris Saint Germain e per accontentarlo il suo staff si è affidato all’intermediario israeliano Pini Zahavi, che ha il non facile compito di trovargli una collocazione.

Tra i club ai quali è stato offerto c’è il Real Madrid che, scrive il giornale spagnolo, ha risposto con una proposta che il Psg potrebbe trovare interessante: Gareth Bale più 90 milioni di euro. Questo permetterebbe anche al Real di liberarsi del gallese, che Zidane sta spingendo ai margini della squadra.

Gareth Bale “non è stato chiamato perché penso che il club stia tentando la sua partenza ed è per questo che non ha giocato, vedremo cosa succederà in questi giorni”. Se c’erano dubbi sul futuro dell’asso gallese nel Real Madrid, ci ha pensato Zinedine Zidane a dissipare i dubbi.

Il tecnico delle merengue, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern nella partita valida per l’Icc e riportata dai media spagnoli, ha poi aggiunto, a proposito della partenza di Bale: “Non ho intenzione di parlarne, vediamo, se è domani, meglio, spero che sia imminente per tutti, anche per lui, il club ne sta parlando. Non c’è nulla di personale, ma arriva un momento in cui le cose vanno fatte perché devono essere fatte.

Il giocatore stesso conosce la situazione, vedremo come andrà a finire”, ha concluso Zidane che ha glissato sul futuro di James Rodriguez: “Non dirò nulla, non è con noi qui, io mi preoccupo di quelli di noi che sono qui”.

Calciomercato, i club cinesi sono pronti a fare follie per Bale ma il gallese preferisce l’Europa.

Follie cinesi per Gareth BALE. Zinedine Zidane ha escluso che il gallese possa far parte del suo nuovo Real Madrid, ma l’ingaggio del giocatore, 17 milioni annui, spaventa molti club. Non però quelli cinesi e se le notizie che arrivano da Pechino verranno confermate sarà una sfida a suon di milioni fra Pechino e Nanchino.

Dietro a Bale ci sarebbe infatti lo Jiangsu, club dell’universo Suning pronto ad offrire al giocatore gli stessi soldi che prende in Spagna, ma il Beijing Gouan sarebbe disposto perfino a raddoppiare arrivando a 35 milioni. Non rimane che attendere, tenendo presente che Bale preferirebbe una soluzione europea (fonte Ansa).