Calciomercato, Messi si avvicina al Manchester City: l’indizio social del Kun Aguero.

Messi potrebbe passare davvero dal Barcellona al Manchester City nel corso di questo calciomercato. Un ulteriore indizio è fornito dal Kun Aguero.

Intanto va detto che Aguero non è un giocatore qualsiasi agli occhi di Messi. I due attaccanti sono molto amici e formano una coppia d’attacco straordinaria in Nazionale.

Aguero sarebbe il primo a brindare in caso di arrivo di Messi al Manchester City. In attesa di tutto questo, ha offerto un indizio social che non è sfuggito a nessuno.

Fino a poche ore fa, il nome social dell’attaccante del Manchester City era ‘Kun Aguero 10’. Adesso è scomparso il numero 10 ed il suo nome è rimasto solamente ‘Kun Aguero’.

Chi è il numero 10 più famoso del mondo? Ma ovviamente Leo Messi. Quindi questo aggiornamento social del Kun sta a significare che è pronto a lasciargli la sua maglia numero 10 senza alcun problema.

Anche perché Messi è per tutti ‘Leo Messi 10’ e anche per ragioni commerciali non può rinunciare al suo storico numero di maglia.

I problemi sono altri, il Kun ha già fatto sapere al mondo intero che è pronto a rinunciare alla sua maglia pur di giocare insieme al compagno di mille partite in Nazionale (fonte Instagram Aguero).