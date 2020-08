Calciomercato, l’agente di Pezzella nella sede del Milan. Ibrahimovic resta per 7 milioni a stagione (foto Ansa)

Calciomercato, Pezzella potrebbe trasferirsi al Milan. Il suo agente è stato avvistato nella sede rossonera. Ibrahimovic torna per 7 milioni a stagione.

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo. Sul piatto della bilancia ci sono due importanti questioni: l’arrivo di un difensore di livello ed il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

Con Ibra è stata raggiunta una intesa economica. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, lo svedese si appresta a firmare un ricco biennale da 7 milioni a stagione (6 fissi più 1 di bonus). Quindi lo svedese si appresta a giocare nel Milan fino a 40 anni.

Parlando del calciomercato dei difensori, stando a quanto riferito da Milan News, Guastadisegno, agente di Pezzella, è stato avvistato qualche ora fa nella sede dei rossoneri.

L’agente non starebbe parlando solamente del possibile approdo di Pezzella in rossonero ma anche dell’arrivo al Milan di alcuni giovani talenti argentini.

Pioli vuole Pezzella ma questo affare di calciomercato è tutto meno che semplice per alcune ragioni. Prima di tutto la Fiorentina vuole disputare un campionato da protagonista.

I viola stanno cercando grandi calciatori come Higuain e non vogliono cedere i pezzi pregiati. La seconda ragione è legata al prezzo del cartellino di Pezzella che è stimato sui venti milioni di euro, una cifra di tutto rispetto per un difensore di 29 anni (fonti calciomercato.com e Milan News).