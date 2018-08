MADRID – Calciomercato: il Real Madrid ha intenzione di denunciare l’Inter davanti alla Fifa per la vicenda Modric [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo sempre molto vicino alle vicende del club merengue, Florentino Perez “ha deciso di denunciare il club italiano alla Fifa per aver avuto contatti con il suo giocatore senza prima chiedere alla dirigenza del Real. Un comportamento illegale – scrive ‘Marca’ nella versione online- dal momento che è consentito farlo solo nel caso in cui il giocatore abbia meno di sei mesi di contratto ancora in essere, e questo non è il caso di Modric (il suo contratto scade nel 2020, ndr)”.

Il quotidiano sportivo di Madrid ricorda che “le voci sul desiderio di Modric di lasciare Madrid sono state ripetute nelle ultime settimane ma è una possibilità che non è mai stata considerata nella parte del Real che è sempre stato molto tranquillo, visto che sul giocatore esiste una clausola che ammonta a 750 milioni che è stata fissata nel memento del rinnovo contrattuale poco meno di due anni fa. Una cifre completamente fuori dalla portata dell’Inter e della maggior parte delle squadre”, aggiunge ‘Marca’ che conclude ricordando che “il Real non permetterà è che altre squadre negozino con i propri giocatori a sua insaputa”.