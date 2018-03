NAPOLI – Una poltrona per quattro. L’unica certezza in casa Napoli, è l’addio a fine stagione di Pepe Reina. Al suo posto arriverà uno tra Leno, Perin, Mignolet e Meret. Sono i quattro portieri che il Napoli sta iniziando a trattare in vista della prossima estate.

Leno

Il portiere tedesco del Bayer Leverkusen ha voglia di cambiare aria dopo tante stagioni in Bundesliga. Nei giorni scorsi è uscito allo scoperto e ha detto che per lui sarebbe un onore vestire la maglia del Napoli.

Perin

Un altro portiere che sta cercando il definitivo salto di qualità dopo tanti anni tra i pali del Genoa. Perin è anche nel giro della Nazionale Italiana. Per lui, il Napoli sarebbe una destinazione più che gradita.

Mignolet

Un altro nome nel taccuino del Napoli è il portiere del Liverpool Mignolet. Il club inglese sta cercando Alisson della Roma e Mignolet è ufficialmente sul mercato.

Meret

Meret è il portiere italiano più forte in prospettiva futura. Dopo una Serie B da protagonista, sta giocando anche in A con la maglia della Spal. E’ da tempo nel mirino del Napoli.