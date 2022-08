Calciomercato Roma: Wijnaldum sbarcato stasera. Roma e Psg hanno trovato l’accordo definitivo per Georginio Wijnaldum che è stato di gran fretta fatto sbarcare a Roma con un aereo privato all’aeroporto di Ciampino. Accolto da centinaia di tifosi.

La formula è il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Calciomercato Roma: Wijnaldum sbarcato stasera

Risolti anche tutti i problemi relativi ai bonus che tenevano in stallo l’affare. Non è tutto. La Roma, a questo punto tra le più abili in questa sessione di calciomercato, sta chiudendo anche per Eric Bailly del Manchester United.

Veretout al Marsiglia, Bailly in arrivo dal Manchester United

Trattativa ai dettagli – secondo la Gazzetta dello Sport – per il difensore centrale classe ’94, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

E, del resto, proprio oggi la Roma ha realizzato un colpo in uscita, riuscendo a piazzare Veretout al Marsiglia per 20 milioni di euro (e uno stipendio top in meno). Nel segno di Dybala, ma insieme a giocatori fatti, pronti per l’assalto al quarto posto: Matic, Wijnaldum, Bailly. E Belotti in stand by.