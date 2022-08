Vicenza-Milan, dove vedere l’amichevole dei rossoneri in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, il Milan di Stefano Pioli gioca contro il Vicenza. Fin qui i rossoneri hanno raccolto tre vittorie (contro Colonia, Wolfsberger e Marsiglia) e una sconfitta contro lo Zalaegerszegi. Nell’ultima amichevole giocata, quella contro il Marsiglia, il Milan ha convinto e si prepara al meglio per l’inizio della nuova stagione. I campioni d’Italia debuttano in campionato il 13 agosto contro l’Udinese. Vicenza-Milan dove vederla.

Vicenza-Milan, orario, probabile formazione, dove vederla in diretta

Il Vicenza è l’ultimo avversario dei rossoneri prima dell’inizio della nuova stagione. C’è molta curiosità in casa Milan per quello che riguarda il nuovo acquisto, Charles De Ketelaere, e in molti attendono il suo esordio con la maglia 90 rossonera. La partita si gioca il 6 agosto allo stadio Romeo Menti di Vicenza, fischio d’inizio alle 19. E’ possibile vedere la partita in diretta su Sportitalia collegandosi al canale 60 del digitale terrestre.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud.