Leggenda Brignone! Oro mondiale in gigante 28 anni dopo Deborah Compagnoni. Ha dominato entrambe le manche. Dopo l’argento in SuperG, sulle nevi austriache di Saalbach ha vinto la sua quinta medaglia mondiale, il primo oro in gigante. Vittoria limpida, ferocemente inseguita con una determinazione esemplare ed un talento immenso. A fine gara è esplosa in lacrime di gioia liberatorie. Ha confessato: ”Questa è la medaglia più bella, lo sognavo da tutta la vita“. Poi ha aggiunto: ”Ho fatto la differenza nell’ultima parabolica, poi ho spinto fino in fondo. Mi sono sono anche autoincitata nella seconda manche, era l’occasione per andare sul gas”.

Prima manche perfetta

Federica aveva dominato anche la prima manche (in mattinata) del gigante femminile irdato di Saalbach regolando la 23enne neozelandese Alice Benson, rivale di notevole spessore, quattro vittorie in Coppa del Mondo (+0.67). Terza la statunitense Paula Moltan (+1.24), 31 anni, oro a squadre a Courchevel 2023. Cadute Sofia Goggia e Marta Bassino. Fuori dalle prime trenta Laura Della Mea. Una prima manche che ha proiettato l’azzurra al comando in solitaria su una neve più primaverile e granulosa rispetto ai giorni precedenti. Assente la detentrice del titolo, Mikaela Shiffrin. Quarta la temuta Lara Gut-Behrami (+1.40).

Seconda manche capolavoro

La perfezione assoluta. Gara iniziata per Federica alle 14.11, ultima a scendere dopo trenta atlete e su una pista molto rovinata. Ne è uscita comunque una discesa capolavoro, una poesia. Forse la migliore della carriera. Ha regolato nuovamente un eccezionale Benson (+0.90), terza ancora Paula (+2.62) portando l’Italia al secondo posto nel Medagliere mondiale. Bilancio personale che illumina la bacheca dello sci alpino azzurro ai Mondiali: 2 ori e 3 argenti. Nessuna come lei. Federica Brignone diventa la seconda italiana, dopo Deborah Compagnoni, a vincere un oro in gigante ai Mondiali. La “Tigre di La Salle” a 34 anni ha lasciato un segno imperituro, una pietra miliare dello sport italiano. Questo giovedì 13 febbraio 2025 sarà ricordato come “Il giorno della Fede”.