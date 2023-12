Champions League, tre italiane su quattro ce l’hanno fatta a passare agli ottavi. Si sono qualificate Napoli, Lazio, Inter. Il Milan pur vincendo in rimonta a Newcastle è stato eliminato. Vediamo.

NAPOLI – La squadra di Mazzarri si è imposta sul Braga (2-0) ed ha concluso il suo Girone ( gruppo C) al secondo posto alle spalle del Real Madrid. Ora punta al secondo obiettivo: il rinnovo di Osimhen. Il bomber, Pallone d’oro africano 2023, firmerà a giorni il rinnovo del contratto da 10 milioni di euro. Contratto fino al 2026: e potrà liberarsi per 130 milioni.

INTER – La squadra di Inzaghi si è qualificata ma ha perso il primato del Girone D che è andato alla Real Sociedad. Il secondo posto mette i neri-azzurri nelle condizioni di incontrare agli ottavi squadre di prima fascia come il Real Madrid, Arsenal, Bayern, Manchester City, Borussia, Atletico Madrid.

LAZIO – Troppo Atletico per la squadra di Sarri. La sconfitta di Madrid (2-0) è costata il primo posto nel Gruppo E. Per i bianco celesti continua la serie negativa in trasferta in Champions. Nelle ultime 19 gare esterne la Lazio ha vinto solo 2 volte, pareggiandone 5 e perdendo in ben 12 occasioni. Inoltre subisce gol anche da 12 trasferte. Qualcosa è da rivedere sopratutto in difesa (Marusic troppo molle). Agli ottavi se la vedrà con le big

MILAN – La squadra di Pioli ha vinto in rimonta a Newcastle (1-2) ma la vittoria in Inghilterra non basta per passare gli ottavi. Tuttavia il Milan rimane nelle Coppe. Nel Girone F è arrivato terzo a pari punti col PSG di Donnarumma che pareggiando a Dortmund ha eliminato i rossoneri. Resta di positivo la prestazione, decisivi i cambi voluti da Pioli che ha dimostrato di avere ancora in pugno il gruppo. L’impresa a metà dei rossoneri ha comunque lasciato tanto amaro in bocca. Peserà sul suo futuro. Per la cronaca: a Newcastle hanno segnato Pulisic e il mancino Chukwueze. Il migliore? Il portiere Maignan (terza stagione in rossonero). Le sue parate hanno mantenuto il Milan in Europa.

LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Gruppo A: Bayern e Copenaghen

Gruppo B: Arsenal e gli olandesi del PSV

Gruppo C: Real Madrid e Napoli

Gruppo D: Real Sociedad e Inter

Gruppo E: Atletico Madrid e Lazio

Gruppo F: Borussia Dortmund e i francesi del PSG

GruppoG: Manchester City e Lipsia

Gruppo H: Barcellona e Porto

LE DATE DA RICORDARE – Il 18 dicembre ci sarà il sorteggio per gli ottavi. Il sorteggio per i quarti sarà invece il 15 marzo. La Champions tornerà in febbraio. La finale sarà il 1 giugno a Londra.