Champions League: l’analisi dei sorteggi per le italiane

Si è svolto a Montecarlo il sorteggio della nuova Champions League, che dalla stagione 2024-2025 prevede un nuovo format, radicalmente diverso da quello del passato. La competizione, che quest’anno conta la partecipazione di 5 club italiani, passa da 32 a 36 squadre. Contestualmente cresce anche il numero minimo di partite (che diventano 8, 4 in casa, 4 in trasferta). Aboliti gli 8 gironi da 4 squadre in favore di un unico girone in cui le prime 8 classificate si qualificano direttamente agli ottavi di finale e le classificate dal 9° al 24° posto, si affrontano in uno spareggio per avanzare alla fase a eliminazione diretta. Diverse anche le modalità del sorteggio, ora frutto di un sistema ibrido tra la modalità tradizionale e l’algoritmo, basato su 4 fasce da 9 squadre delineate in base al ranking UEFA.

Come cambiano le quote sulla vincente Champions dopo i sorteggi

Ma prima di iniziare a vedere nel dettaglio i percorsi delle nostre 5 squadre nella prima fase, andiamo a dare uno sguardo a come sono variate le quote sulla vincente della Champions League a seguito dei sorteggi. Anche dopo il sorteggio, Non si registrano cambiamenti significativi per le quote di top club come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco: il club inglese guidato da Pep Guardiola e quello spagnolo (campione in carica) diretto da Carlo Ancelotti sono i favoriti assoluti, poiché vengono offerti con le quote più basse tra tutte e 36 le partecipanti, a 3.25 e a 3.50, mentre i tedeschi, che pure hanno una quota bassa, vengono offerti a 13.00, subito dopo l’Arsenal a 11.00.

Per quanto riguarda le squadre italiane, quella messa meglio secondo i bookmaker è l’Inter, squadra che ha raggiunto la finale nella stagione 2022-2023 che viene offerta a 15.00. A seguire ci sono la Juventus, tornata a qualificarsi grazie al terzo posto della scorsa stagione, a 26.00, e il Milan, seconda squadra più titolata della competizione alle spalle del Real, a 36.00. Quota più alta per l’Atalanta, campione in carica dell’Europa League, bancata a 51.00.

La proposta più alta è per il Bologna, bancato a 201.00, ed è una quota comprensibile, poiché la formazione emiliana non partecipa alla Champions League da 60 anni (e la squadra dello scorso anno ha perso pezzi importanti come il tecnico Thiago Motta e giocatori come Calafiori e Zirkzee), e in questa competizione l’esperienza fa la differenza.

Inter

I campioni d’Italia in carica allenati da Simone Inzaghi sono stati protagonisti di un sorteggio che li porterà a giocare gare di grande spessore e come ribadito dal vicepresidente Javier Zanetti, sono incuriositi dal nuovo format della Champions. La Beneamata sfiderà a San Siro squadre come il Lipsia, l’Arsenal, la Stella Rossa e il Monaco. Le gare in trasferta, invece, vedranno i nerazzurri far visita a Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.

Milan

La squadra rossonera, da questa stagione affidata a Paulo Fonseca ospiterà a San Siro il Liverpool, il Club Brugge, la Stella Rossa e il Girona, mentre andrà a giocare in trasferta contro Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava.

Juventus

Thiago Motta all’esordio da allenatore in Champions League dopo aver qualificato il Bologna, è chiamato a rilanciare le ambizioni europee della Juventus. Il sorteggio Uefa ha stabilito che i bianconeri giocheranno in casa contro Manchester City, Benfica, PSV e Stoccarda, e dovranno vedersela in trasferta contro Lipsia, Club Brugge, Lille e Aston Villa.

Atalanta

La squadra di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Europa League gode di una credibilità ancora più alta. Il sorteggio ha riservato alla Dea delle partite piuttosto dure: al Gewiss Stadium di Bergamo sono attesi il Real Madrid (recentemente affrontato in finale di Supercoppa europea), l’Arsenal, il Celtic e lo Sturm Graz, mentre ii match in trasferta vedranno i bergamaschi far visita al Barcellona, allo Shakthar Donetsk, allo Young Boys e allo Stoccarda.

Bologna

A più di 60 anni dalla prima e unica partecipazione alla Champions, all’epoca conosciuta come la Coppa dei Campioni, il Bologna torna sul palcoscenico più importante d’Europa. La squadra di Vincenzo Italiano giocherà in casa contro Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Lille e Monaco e in trasferta contro Liverpool, Benfica, Sporting CP e Aston Villa.