Christophe Galtier è stato arrestato per razzismo. L’allenatore in uscita dal Psg e in custodia insieme al figlio presso la polizia giudiziaria di Nizza, ha detto il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme. I due sono in custodia dalle 8,45 di oggi, venerdì 30 giugno, fa sapere il procuratore.

Christophe Galtier, l’allenatore del Psg arrestato per razzismo

Padre e figlio e sono finiti sotto inchiesta per discriminazione razziale. A metà aprile è stata aperta un’inchiesta preliminare per sospetta “discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione a una religione”. Christophe Galtier, all’epoca sedeva sulla panchina del Nizza.

Christophe Galtier disse al presidente del Psg: “troppi neri e musulmani nella squadra”

Il quotidiano “Le Parisien”, qualche mese fa ha rivelato il contenuto di una mail tra i dirigenti del club. Si parlava delle affermazioni di Galtier che, in un incontro con il proprietario Brailsford, avrebbe detto: “Considerando la realtà della squadra non possiamo avere così tanti neri e musulmani nella squadra”.

Prima dell’arrivo di Rudi Garcia, Galtier era stato accostato al Napoli come uno dei possibili successori di Luciano Spalletti.