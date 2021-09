Ciclismo, domenica 26 settembre, ore 10,25, ultima Nazionale del c.t. Cassani: dove la diretta tv e streaming

Ciclismo, l’ultima Nazionale del c.t. Davide Cassani, con nove azzurri d’oro ai campionati mondiali. Mentre il tecnico romagnolo ancora tace sul suo futuro, ecco i suoi ultimi passi da c.t. Dopo 8 anni Davide Cassani saluta e se ne va. Il suo contratto con la Federazione di Dagnoni, è scaduto giovedì 3 settembre. Non sarà rinnovato. Stasera a Bruges, dopo il Mondiale in linea della Nazionale, calerà il sipario.

L’esperienza è stata feconda, i risultati non sono mancati (quattro Europei consecutivi), gli ori di Ganna, una bella rete di relazioni . Lo ha ammesso lui stesso l’altro giorno nella sua ultima conferenza stampa. Curiosamente tenuta nella sede aziendale del presidente federale, non nelle sale istituzionali di via Piranesi.

Parole in una atmosfera fredda, siberiana, da gelido addio. Però senza nodo in gola, senza lacrimoni di circostanza. Orgoglio e tempra romagnola fino in fondo. Ci mancherebbe.

Attacca:” Ho vissuto otto anni da sogno, mi sto godendo come non mai questi ultimi giorni da c.t. perché so che saranno indimenticabili, irripetibili“.

E il futuro? Cassani non si pronuncia, resta abilmente nel vago,vtaccuini e microfoni tacciono in rispettoso silenzio. Un silenzio che alimenta un certo disagio. Comunque il silenzio è meglio dell’equivoco.

E la sua ultima Nazionale che oggi domenica 26 gareggia nella corsa regina dei Mondiali di ciclismo?

Eccola. Nove convocati: Colbrelli, Trentin, Nizzolo, Bagioli, De Marchi, Mosco, Puccio, Ballerini, Ulissi. Salvatore Puccio, 32 anni, da dieci prezioso jolly della corazzata Ineos , potrebbe essere la riserva.

O lui o Moscon. Vedremo. Di certo si sa che il percorso è durissimo, da Classica del Nord. Ben 268 km e 2.500 metri di dislivello. Ci sta il paragone con il Giro delle Fiandre. E i 42 “muri’ non daranno un attimo di respiro. È la corsa più pesante e imprevedibile della stagione.

Dove vederla domenica 26 settembre.

Prova in linea maschile élite – Antwerp-Leuven (268,3 km): partenza alle 10:30.

I Mondiali di ciclismo 2021 saranno trasmessi in diretta tv sia dai canali RaiSport che da Eurosport. Gli appassionati potranno seguire le gare anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn.