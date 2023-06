Ciclismo, Filippo Ganna è il re della cronometro: è lui il Campione d’Italia per la quarta volta

Ciclismo, Filippo Ganna è ancora il re della cronometro. Battuti Cattaneo e Sobrero. Per altri 12 mesi vestirà la maglia tricolore della specialità. Per il gigante di Verbania si tratta del quarto titolo nazionale, il secondo consecutivo dopo aver vinto di seguito anche quelli del 2019 e del 2020. Titolo nazionale conquistato sul percorso di Sarche, in Trentino.

Top Ganna ha dominato la prova di 25,7 km con distacchi importanti sui rivali. Ha compiuto il tracciato in 39’49”. Cattaneo, ottimo secondo, a 24”, Matteo Sobrero a 30”. Ganna si è scatenato nella seconda parte del percorso guadagnando 2” al km. su Cattaneo.

Quarta piazza per Simone Velasco staccato di 1’01” dal vincitore ma comunque capace di tenersi alle spalle , seppur per un solo secondo, Antonio Tiberi. Sesto si è classificato Filippo Baroncini distante 1’12” davanti al mantovano Edoardo Affini apparso in giornata sotto tono.

Top Ganna, vittoria n. 24 in carriera

Il palmares di Filippo Ganna si è ulteriormente arricchito con questa prova trentina che va ad aggiungersi ai due mondiali crono (2020-2021) e a sei tappe al Giro d’Italia. In pista è il primatista dell’ora (56,792 km), olimpionico 2021 col quartetto e sei volte iridato nell’inseguimento (5 individuali, uno col quartetto).

Dopo il ritiro al Giro d’Italia per il Covid e la rinuncia al Giro di Svizzera a causa dei problemi di stomaco si è presentato in Trentino aprendo i campionati italiani con una prova sontuosa. Nulla da fare per i rivali di sempre. Ha detto : “Il ritiro per il Covid al Giro d’Italia è stato una batosta, non lo nascondo. Però non si poteva fare altrimenti, è stata una scelta obbligata. Ho dovuto cambiare tutti i piani da maggio sino alla fine dell’anno”.

Dopo i campionati italiani c’è una nuova agenda per il gigante della Ineos. Andrà prima in ritiro in altura ad Andorra, quindi il Giro di Vallonia (22-26 luglio) e dopo i Mondiali in Scozia forse andrà alla Vuelta. La corsa spagnola scatterà da Barcellona il 26 agosto con una crono squadre di 14,6 km. Una occasione per lottare per la maglia rossa.

Calendario dei tricolori

Venerdì la cronometro donne e sabato la prova in linea uomini; un percorso che si svilupperà tutto a Terme Comano nei pressi di Trento. Un tracciato con 4000 metri di dislivello per complessivi 227km. I campionati italiani si concluderanno domenica 25 con la prova in linea donne élite (148 km, 2.480 metri di dislivello).