Il campione del mondo di ciclismo Remco Evenepoel, 23 anni, alfiere della corazzata belga Soudal Quick-Step, ha vinto l’UAE Tour, corsa a tappe negli Emirati arabi.

Cioè nel deserto. Ha vinto dominando, tenendo sempre sotto controllo le 7 tappe – da lunedi 20 a domenica 26 – arginando con sicurezza i due soli corridori che l’hanno impensierito, ovvero l’australiano Luke Plapp (Ineos) e lo spagnolo di Guernica Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Nell’ultima frazione di 153 km con arrivo in salita a Jabel Hafeet (quota 1.025 metri, 10.8km al 6,6%) si è imposto per distacco il britannico Adam Yates. Come era prevedibile questa ascesa, la più dura di questa edizione, è stata decisiva.

Adam Yates (staccato di oltre 1 minuto in classifica generale) è stato il primo a 6 km dal traguardo a portare un attacco tremendo. Il britannico della UAE Emirates che su questa salita aveva già vinto in passato, ha poi staccato anche il leader Evenepoel a 3 km dalla vetta ed è arrivato a braccia alzate con 10” su Evenepoel e 42” su Bouchaard.

CLASSIFICA FINALE. SETTIMO IL LAZIALE ANTONIO TIBERI

Il belga Evenepoel ha vinto con 59” sull’australiano Plapp e 1 minuto su Adam Yates che, con la vittoria di tappa , ha scavalcato lo spagnolo Bilbao di 3”. In evidenza Antonio Tiberi, 21 enne laziale della Trek – Segafredo. Ha concluso ottavo l’ultima tappa e settimo nella generale. Il ragazzo di Frosinone – campione del mondo a cronometro Juniors nel 2019 – ha fatto una buona impressione. Evidente la crescita e il talento.

IL BELGA REMCO SARÀ AL GIRO D’ITALIA

Il campione del mondo di ciclismo Remco Evenepoel è in netta crescita dopo l’ultima splendida annata 2022 ( Liegi, Vuelta di Spagna, Mondiale ) ha confermato: parteciperà al Giro d’Italia ( 6-28 maggio 2023). Dice:” In passato ho fatto errori ma non li ripeterò al Giro d’Italia che si annuncia comunque duro. Nel tracciato rosa ci sono tre cronometro individuali per 73,2 km complessivi e sarà dura”. A 55 anni dalla prima vittoria in un grande Giro di Eddy Merckx, tra l’altro da iridato, un altro belga è pronto a vincere il giro d’Italia.

I PRECEDENTI DEL CICLISMO INTERNAZIONALE

Quella che si è conclusa domenica 26 è stata la quinta edizione della UAE Tour, corsa dell’Abu Dhabi Spots Concil organizzata con la collaborazione tecnica di RCS Sport: l’unica del World Tour in questa area geografica. Così i precedenti: nel 2019 aveva vinto Primoz Roglic ( Slovenia); nel 2020 Adam Yates ( Gran Bretagna); nel 2021 e 2022

Taddei Pogacar (Slovenia), assente in questa edizione. Si sta preparando per le Strade Bianche (Siena, domenica 5 marzo).