Claudia Bigo, la mamma di Berrettini e le gocce misteriose a Wimbledon: foto virale sui social. Durante la finalissima di Wimbledon, tra il figlio e Djokovic, la mamma di Berrettini è stata immortalata dalle telecamere di Sky Sport mentre si metteva delle gocce.

Claudia Bigo, la mamma di Berrettini virale sui social network

La partita di tennis è stata seguita da moltissimi italiani perché un atleta del nostro Paese non era mai arrivato all’atto finale del torneo più prestigioso del mondo. Quindi c’era moltissima voglia di seguire le gesta di Berrettini. A poche ore dalla finalissima di calcio di Euro 2020.

Insomma, ieri è stata una giornata memorabile per lo sport italiano. Gli italiani sognavano la doppietta, Wimbledon più Euro 2020, ma alla fine hanno dovuto ‘consolarsi’ solamente con la conquista del campionato europeo di calcio. Ma Berrettini, pur perdendo, è uscito con la testa altissima perché è riuscito anche a vincere un set contro il tennista più forte del mondo.

Claudia Bigo, la mamma di Berrettini virale sui social: il figlio esce a testa alta contro Djokovic

Alla fine, Djokovic ha trionfato per 3 a 1 ma alla fine del match ha speso parole di elogio per il suo avversario (cioè il nostro Berrettini). La mamma ha spopolato sui social network, sia per la sua indubbia bellezza che per queste strane gocce che ha utilizzato durante l’incontro.