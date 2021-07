Mondiali Qatar 2022: girone qualificazione Italia, date partite, avversarie Nazionale, date fase finale, data inizio, data finale. L’Italia ha appena vinto Euro 2020 ma i tifosi già stanno pensando alla prossima Coppa del Mondo di calcio che si terrà in Qatar nel 2022. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui prossimi Mondiali.

Mondiali Qatar 2022, le avversarie dell’Italia nel girone di qualificazione

Intanto gli azzurri ancora devono qualificarsi. Sono stati inseriti in un girone con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Italia e Svizzera sono le favorite per la qualificazione. La Svizzera è stata una delle nostre avversarie anche ad Euro 2020. L’Italia ha vinto agevolmente, per 3 a 0, allo Stadio Olimpico di Roma.

Ecco il regolamento delle qualificazioni europee: “Dei 13 posti riservati alle rappresentative europee, 10 andranno alle vincitrici di altrettanti gironi di qualificazione. Mentre per assegnare i restanti tre avranno luogo dei play-off (in due turni a eliminazione diretta in partita unica) tra le 10 seconde classificate e due formazioni dalla UEFA Nations League 2020-2021.

Il sorteggio per la composizione dei gruppi eliminatori è stato svolto il 7 dicembre 2020, dopo la fase a gironi della UEFA Nations League, mentre le gare si svolgeranno tra il 24 marzo 2021 e il 29 marzo 2022″.

Mondiali Qatar 2022, le date delle partite di qualificazione dell’Italia

Le date delle partite di qualificazione degli azzurri che già sono note: 2 settembre in casa contro la Bulgaria. 5 settembre in trasferta contro la Svizzera. 8 settembre in casa contro la Lituania, 12 novembre in casa contro la Svizzera e 15 novembre in trasferta contro l’Irlanda del Nord.

Il campionato mondiale di calcio 2022 o Coppa del Mondo FIFA 2022, noto anche come Qatar 2022, sarà la 22ª edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA e la cui fase finale si svolgerà in Qatar dal 22 novembre al 18 dicembre 2022.