ROMA – Claudio Marchisio giocherà con lo Zenit San Pietroburgo. L'annuncio ufficiale è arrivato la sera del 3 settembre sul sito internet del club russo.

Marchisio, ex centrocampista della Juventus, aveva rescisso il suo contratto appena qualche settimana fa e ora ha firmato un contratto di due anni con lo Zenit San Pietroburgo ed è pronto a giocare in Russia. Erano molte le squadre che avrebbero voluto avere il giocatore, tra cui anche la Roma e il Psg, e si era parlato anche del Monaco, dato per favorito.

A dare l’annuncio è stato lo stesso club che sul suo sito internet e sui social network l’ha salutato con un “Benvenuto Claudio”.