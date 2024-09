Compleanno hot e dettaglio piccante: impossibile non notarlo

Il compleanno diventa piccante con l’ultimo scatto che fa risaltare un dettaglio che è difficile non notare: i tifosi incantati

Ha da poco festeggiato il compleanno e le foto postate sui social rendono merito alla sua bellezza, con un dettaglio piccante che ha mandato in tilt i suoi numerosissimi fan.

Lei è Elisabetta Canalis, 46 anni e non mostrarli: sempre bellissima, con un fisico in perfetta forma grazie alla passione per lo sport. Cambiano le stagioni, per lei anche gli amori, ma non la sua sensualità, con il suo corpo modellato dalla continua attività fisica. Dagli stacchetti di Striscia la Notizia alla kickboxing, arte marziale alla quale si è dedicata da qualche anno e di cui divide la passione con il suo nuovo compagno, Georgian Cimpeanu.

Il fidanzato era ovviamente al suo fianco il 12 settembre, giorno in cui la Canalis ha festeggiato gli anni, anche sui social condividendo il mare di auguri ricevuti dai follower. Quasi quattro milioni quelli che la seguono su Instagram e ai quali ha rivolto un messaggio di ringraziamento dopo essere stata inondata di affetto. Ma i suoi fan sono rimasti a bocca aperta nel guardare la bellezza dell’attrice in uno degli scatti postati nei giorni scorsi.

Elisabetta Canalis, dettaglio hot nell’ultima foto

Dopo gli scatti hot estivi della Canalis, questa ha pubblicato numerose stories il giorno dopo il suo compleanno per raccontare come ha trascorso questa giornata speciale.

Tra le tante, anche un selfie in cui si trova in macchina insieme al fidanzato. L’immagine è scattata dalla stessa 46enne che prova ad inquadrare il compagno in atteggiamento serio. La foto però ritrae anche il suo meraviglioso décolleté, con il lato A in bella mostra tanto da attirare l’attenzione dei fan.

Un’immagine da infarto, un regalo ai suoi follower nei giorni in cui dovrebbe essere lei a ricevere i regali. Di certo ha potuto sentire l’affetto di chi la vuole bene e non soltanto tra amici e conoscenti. Oltre ai fan, la Canalis ha raccolto ad esempio anche gli auguri della Dinamo Sassari, società di basket di cui è madrina.

Per i suoi ammiratori in questi giorni anche la possibilità di vederla al cinema in “Come far litigare mamma e papà”, film in cui interpreta una madre che con la sua bellezza attrae i papà dei compagni di classe della figlia. Non sarà stato difficile per lei entrare nel ruolo, visto che con le sue pubblicazioni social ogni giorno fa perdere la testa a milioni di fan.