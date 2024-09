Compleanno sexy, la foto infiamma: i fan non resistono

Il compleanno diventa sexy per la compagna del big di Serie A: la foto infiamma, i foto non riescono a resistere

In giro per il mondo. I calciatori sono alle prese con le partite delle Nazionali e questo significa allontanarsi da casa per due settimana circa. L’occasione giusta per le loro compagne di approfittare per un’ultima vacanza estiva.

Non ha perso tempo la moglie di uno dei big di Serie A che, anche per festeggiare il suo compleanno, ha pensato bene di richiudere le valigie e partire per le Seychelles, ovviamente testimoniando tutto sui social. È questa la scelta compiuta da Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, che su Instagram sta postando le immagini del suo viaggio e ha immortalato anche il momento in cui ha spento le candeline per il suo compleanno.

Ventotto anni per la bella veronese che ha sfoggiato un look sensuale e provocante che ha mandato in estasi i suoi fan. Più di un milione quelli che la seguono su Instagram, circa trecento quelli che hanno commentato gli ultimi scatti sexy della Cristofoli. Tra questi anche il suo compagno, Theo Hernandez, attualmente impegnato con la Francia e reduce dalla sconfitta contro l’Italia: il terzino del Milan ha postato un cuore a commentare la foto della sua dolce metà.

Zoe Cristofoli, compleanno bollente: lo scatto conquista i fan

Non un periodo semplice per Theo Hernandez che è stato protagonista di un caso con il Milan. Lui e Leao, esclusi dalla formazione titolare contro la Lazio, una volta entrati in campo non hanno partecipato al cooling break insieme alla squadra. Una lontananza che ha fatto discutere e di cui si tornerà a parlare alla ripresa del campionato.

Per lui ora c’è la Nazionale, mentre la compagna si gode ancora qualche giorno di vacanza e lo fa allietando i propri fan con scatti da capogiro. Tra le foto anche una in bikini che ha reso i commenti incandescenti con migliaia di cuoricini per Zeo Cristofoli. La neo 28enne, in compagnia anche del piccolo Theo jr, sfoggia una forma fisica invidiabile, con le sue curve che mandano in estasi i suoi follower che si precipitano a commentare le ultime pubblicazioni.

Tra questi ovviamente non mancano i tifosi del Milan che l’hanno subissata di auguri con immancabili riferimenti anche al club rossonero. Da “auguri capitana” ad “auguri regina di Milano“: oltre che di Theo Hernandez, la Cristofoli ha rubato il cuore anche del popolo milanista.