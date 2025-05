Ippica spettacolo a Piazza di Siena nel cuore di Roma. Parte il concorso ippico internazionale (21-25 maggio) con un montepremi che supera il milione. In gara 600 atleti da giovedì a domenica. Ma l’apertura si tiene oggi, mercoledì 21 maggio, con il grande concerto “l’Opera Italiana Is the Hair” della Orchestra della Toscana diretto dal maestro Alvise Casellati e promosso da Intesa Sanpaolo.

Si tratta della tradizionale ouverture musicale di Piazza di Siena che avviene a partire dalle ore 19 nell’incredibile atmosfera del tramonto di Villa Borghese. Ma prima il programma si aprirà con la spettacolare sfilata dei giocatori di Polo accompagnati dalla fanfara dei Carabinieri a Cavallo e impegnati da giovedì a sabato prossimo al Galoppatoio per il torneo di Italia Polo Challenge. Sfilata che partirà alle 16.30 da Piazza del Popolo.

Roma Caput sport

Dal Foro Italico (record di spettatori) a Piazza di Siena in attesa del gran finale del Giro d’Italia. Roma di maggio è la capitale dello sport. Va detto che questa 92esima edizione del concorso ippico – tra concerti e sfilate – non è solo espressione del più alto livello tecnico del salto ostacoli ma anche di un intero ambiente sportivo. Nello storico ovale di Villa Borghese e nel contiguo Galoppatoio anche le manifestazioni di contorno hanno un grande fascino storico e sportivo. Basti pensare al celeberrimo Carosello dei Carabinieri o quello dei Lancieri di Montebello. Oppure le gare riservate alle squadre giovanili di tutte le regioni italiane. È palpabile l’entusiasmo e la voglia di ben figurare in quella che è la più prestigiosa vetrina di questo sport.

Cavalieri e amazzoni

La grande novità di quest’anno è la prima edizione del meeting internazionale Under 25 con la partecipazione di ben 24 giovani di 11 Nazioni tra cui 12 azzurrini con 8 amazzoni. L’evento capitolino è prestigioso: in gara ben 600 Cavalli e 468 fra amazzoni e cavalieri. La Coppa delle Nazioni è in programma venerdì 23 maggio, giornata spettacolo con il sorvolo delle Frecce Tricolori; dieci 10 squadre al via. Gli azzurri oltre al poker della Nazionale – Casadei, Gaudiano, la Martinengo e Paini con il Ct Porro – schierano 21 individuali, praticamente il meglio del salto ostacoli di casa nostra.

Per quattro giorni Piazza di Siena sarà, per l’equitazione, il centro del mondo ma anche un evento green a impatto zero come dal 2018 hanno fortemente voluto Fise e l’azienda pubblica “Sport e Salute”. Gara clou sarà domenica alle 16.15 con il Gran Premio U25.