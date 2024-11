Coppe europee con 8 squadre italiane, si riparte martedì alle 21

Al via martedì la settimana di Coppe europee, nuova formula. Otto le squadre italiane impegnate nelle tre competizioni UEFA: 5 in Champions (Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna), due in Europa League (Lazio e Roma) e la Fiorentina in Conference. Partite spalmate da martedì 5 novembre a giovedì 7. Quattro giocano in casa, quattro fuori. Champions ed Europa League sono alla quarta giornata, la Conference (partita per ultima, il 2 ottobre) alla terza.

Vediamo l’agenda degli incontri

MARTEDÌ 5

——————

REAL MADRID-MILAN (ore 21) – Rossoneri a casa Ancelotti . I Blancos hanno 6 punti, il Milan 3. In campionato entrambe soffrono. Il Real è alle spalle del Barcellona, i ragazzi di Fonseca sono settimi.

LILLA-JUVENTUS (ore 21) – Match delicato. Il Lilla è quarto nel campionato francese. La Juventus è quinta in quello italiano. In 11 partite la Juventus ne ha vinte 6 e 3 fuori casa. Thiago Motta ricarica la Juve puntando sul turco Yldiz e l’olandese Koop. Dopo la vittoria di Udine la squadra ha più fiducia. Nicolò Savona, 21 anni, autore del gol partita a Udine, terzino tuttofare, è il pupillo dell’allenatore.

BOLOGNA – MONACO (ore 21) – La squadra felsinea reduce dalla vittoria sul Lecce (1-0), veleggia tranquilla a centro classifica. Il Monaco sta andando molto bene in Champions ed è a 2 punti dalle capoliste Aston Villa e Liverpool.

MERCOLEDÌ 6

———————

INTER – ARSENAL (ore 21) – I nerazzurri hanno ritrovato a San Siro Lautaro. Inter in gran spolvero anche se ha sofferto col Venezia ( brivido al 97mo per il gol annullato a Sverko) e domenica ha lo scontro diretto col Napoli. Intanto deve superare l’Arsenal che ha, in Champions, gli stessi punti dell’Inter (7).

STOCCARDA – ATALANTA ( ore 21) – La squadra di Bergamo è al settimo cielo dopo il bliz clamoroso a Napoli (3-0). Lo Stoccarda (4 punti) cercherà di superare l’Atalanta (5 punti). Sugli scudi Mateo Retegui ( 11 partite ,11 gol e 3 assist).

GIOVEDÌ 7

———————

UNION SAINT GILLOISE – ROMA (ore 18.45) – La squadra belga che ha sede nell’area metropolitana di Bruxelles ha soltanto 1 punto in Europa League. La Roma invece 4. I belgi alla caccia dell’aggancio ai giallorossi. Juric medita il turnover.

LAZIO – PORTO (ore 21) – Torna in casa la Lazio capolista con 9 punti in Europa League assieme al Tottenham e Anderlecht. La Lazio europea viaggia molto bene: 3 partite, 3 vittorie, 9 gol segnati, 1 solo incassato. Affronterà i portoghesi del Porto reduci da una vittoria sonante: 4-0 sull’Estoril Praia. Occhio a Gallieno.

APOEL – FIORENTINA (ore 21) – I Viola nella tana cipriota di Nicosia. Per l’ Apoel il match è considerato una partita speciale . Dicono:” Siamo consapevoli di affrontare una grande d’Europa”. Palladino sa che la squadra cipriota sta attraversando un momento positivo in campionato. La Fiorentina guida la classifica con 6 punti . L’Apoel e penultimo con 1 solo punto.