Corsa campestre, Cinque Mulini (30 gennaio RaiSport) dalle 13.10 a Milano, il cross più bello del mondo

Corsa campestre, domenica da urlo. Si corre la Cinque Mulini “il cross più bello del mondo” tra i mitici cinque Mulini (oggi ridotti a uno).

Si snoda nelle zone rurali di San Vittore Olona, comune alle porte di Milano. Un percorso di 10,2 km inserito all’interno del massimo circuito mondiale, il World Athletics Cross Country.

Un duello fra etiopi (Melak, Worku) e i fortissimi ugandesi (Oscar Chelimo, Joel Ayreko). Occhio anche al giovane keniano Levy Kibet, bronzo iridato sui 5000 metri tra gli juniores. A completare la salsa africana ci sono gli eritrei Habtom Samuel e Merhawi Mebrahtu, due atleti di notevoli qualità.

L’ITALIA PUNTA SUI SIEPISTI

Un terzetto che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. E cioè: Ahmad Abdelwahed e i gemelli Ala e Osama Zoghlami, tunisini arrivati in Italia all’età di tre anni (e dopo quasi 17 anni hanno ottenuto la cittadinanza italiana) .

Vivono a Fico di Valderice (Trapani) con un grande sogno: Parigi 2024. Abdelwahed è nato a Roma da genitori egiziani emigrati . Corre per le Fiamme gialle ed è in Nazionale dal 2018. È un siepista ma ha fatto i 10.000 con un buon tempo: 29’34”.

Nei 3000 siepi vanta un eccellente 8’12”04 (quarto italiano di sempre. In campo femminile l’Italia punta tutto sulla trentina Nadia Battocletti, campionessa italiana assoluta dei 5.000 metri piani e finalista a Tokyo col tempo 14’46”29 (seconda prestazione italiana di sempre).

CROSS E DELIZIA, UNA STORIA GLORIOSA

Alla Cinque Mulini sono passati tutti i più forti atleti del mondo. E 38 ori olimpici. Dal 1952 (anno in cui è diventata internazionale) ad oggi. Campioni leggendari come l’indiano d’America Billy Mills o il britannico David Bedford.

Anche Sebastian Coe, il potente presidente della Workd Athletics, vi ha partecipato nel 1980. Prestigioso l’albo d’oro con due nomi su tutti: la norvegese Greta Andersen Waitz ( 6 vittorie) e l’etiope Fita Bayesa (4). E gli italiani? Gli ultimi vincitori sono stati il comasco Alberto Cova su Gelindo Bordin) nel 1986 e la padovana Nadia Dandolo nel 1990.

Senza dimenticare la partecipazione di altri campioni come il maratoneta cagliaritano Antonio Ambu (34 volte campione d’Italia), come il siepista di Roccasecca (Frosinone ) Franco Fava. E come le straordinarie Paola Pigni, milanese, due ori ai Mondiali di cross; e come la padovana Gabriella Dorio, oro alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) e detentrice di tre record itai (800, 1.000, miglio).

DIRETTA TV

Su RaiSport (canale 57 DTT) dalle 13.10 ale 15.00. Streaming su Raiplay. Partenza ufficiale alle 14.00.La gara femminile (6,2 km) inizia alle 13.20.