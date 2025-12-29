“Voglio raggiungere mille gol prima di smettere, e ci riuscirò’, Inshallah..”. Cristiano Ronaldo in versione emiro riceve l’ennesimo premio a Dubai, come miglior giocatore del Medio Oriente. E non smette di far parlare di sè per i numeri iperbolici. Non solo quello dell’obiettivo che si è posto, a 42 anni, prima di appendere gli scarpini.

Cristiano premiato al Globe Soccer Awards

Non è infatti sfuggito ai tanti followers del portoghese che al polso, durante la cerimonia di premiazione del Globe Soccer Awards, CR7 sfoggiava l’ennesimo pezzo della sua collezione di orologi di lusso: un Patek Philipp da 700mila euro.

Le immagini sono già virali sui social, e stupiscono solo chi non conosce i dettagli della dorata carriera saudita del portoghese. Con la maglia dell’Al Nassr, con la quale ha segnato in questa stagione 13 reti in 14 presenze portando a 972 il suo bottino in carriera, CR7 guadagna infatti 600 mila euro al giorno: in pratica, il nuovo modello di cronografo è costato una sola giornata di allenamento, o giù di lì.

Il Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G – dicono gli esperti – è un pezzo di alta orologeria svizzera, valutato 705 mila euro, per la precisione. Realizzato su ordinazione, il modello al polso del portoghese è in oro bianco 18 carati, con lunetta e cinturino tempestato di diamanti.