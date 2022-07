Cristiana Girelli chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, Juventus, biografia e carriera. Cristiana Girelli è attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, impegnata questa sera 18 aprile nell’ultima partita del girone nel Campionato europeo di calcio femminile. L’Italia scende in campo alle 21 contro il Belgio, in una sfida che le azzurre devono vincere per poter passare il turno.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Cristiana Girelli

Cristiana Girelli è nata il 23 aprile del 1990 a Gavardo in provincia di Brescia. Ha 32 anni. E’ alta 174cm. Appassionata di calcio fin da bambina, la Girelli viene tesserata con la Rigamonti Nuvolera, società della cittadina di residenza, dove milita nella sue squadre giovanili fino ai 14 anni. Prosegue poi la sua carriera al Bardolino Verona debuttando in Serie A nella stagione 2005-2006. Nello stesso anno fa il suo debutto anche in Nazionale con la selezione giovanile dell’ Under 19.

Fidanzato, dove vive, Instagram, vita privata di Cristiana Girelli

La Girelli è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, se abbia un fidanzato a meno. Gioca nella Juventus dal 2018 e vive a Torino. Il suo profilo Instagram conta oltre 220mila follower: cristianagirelli.

La carriera di Cristiana Girelli

La calciatrice, nel 2013, passa dal Bardolino Verona al Brescia, dove vince lo scudetto. La Girelli resta al Brescia fino al 2018, anno in cui si trasferisce alla Juventus, la squadra che tifava da bambina. Fa il suo esordio nella Nazionale maggiore nel 2013. La Girelli è la calciatrice italiana più vincente della sua epoca, con 9 Scudetti, 7 Coppe Italia e un record di 10 Supercoppe italiane.

Sul piano individuale, la Girelli è considerata tra le migliori claciatrici a livello internazionale, vantando tre titoli di capocannoniere, uno nell’Algarve Cup (2020) e due nel campionato italiano di Serie A (2019-2020 e 2020-2021). Nel 2020 e nel 2021, riceve la nomina a calciatrice dell’anno e viene inserita nella squadra dell’anno al Gran Galà del calcio AIC.

