VALENCIA – “Cosa dico dell’espulsione di Cristiano Ronaldo? Che in queste occasioni, la Var aiuterebbe..”. Cosi’ Massimiliano Allegri ha commentato il rosso diretto all’attaccante portoghese, il primo mai subito in Champions. “Dispiace perché ora lo perderemo per qualche partita, e invece con la Var – le parole del tecnico Juve a Sky – si sarebbe visto che non era da espulsione”.

Cristiano Ronaldo è stato espulso al 29° del primo tempo di Valencia-Juventus dopo un contatto con Murillo nell’area di rigore degli spagnoli.

Per il portoghese si tratta della prima espulsione in Champions League in 154 partite.

Tutto è successo nell’area di rigore del Valencia. L’ex interista e Ronaldo sono entrati in contatto all’ingresso dell’area di rigore quando la palla era sulla sinistra, dalle parti di Alex Sandro: il portoghese ha sbracciato e allontanato il difensore del Valencia che è caduto in terra in maniera plateale.. L’arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal giudice di linea posizionato dietro la porta, ha deciso di estrarre il rosso.