VALENCIA (SPAGNA) – Valencia-Juventus 0-0. Partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

La Juventus debutta in una Champions League dove è tra le favorite per il successo finale. E non potrebbe essere altrimenti dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha vinto le ultime tre Champions League, e gli ultimi tre palloni d’oro, con il Real Madrid e vuole trionfare in Europa anche con la maglia della Juventus. I bianconeri non hanno badato a spese sul mercato per allestire una squadra praticamente perfetta che non vuole trionfare solamente in Italia ma anche in Europa.

Il prepartita

“L’arrivo di Ronaldo ha aumentato l’autostima ed è arrivato il giocatore più forte al mondo”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia dell’esordio stagionale.

“Negli ultimi quattro anni abbiamo giocato due finali e siamo stati eliminati una volta ai supplementari e a Madrid su rigore al 93′. La Juventus ha fatto risultati, è cresciuta in autostima ed è normale che quest’anno abbiamo più possibilità di vincerla”.

