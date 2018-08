ROMA – Simone Inzaghi ha metabolizzato la sfuriata di Claudio Lotito dopo la sconfitta interna contro il Napoli e si è messo subito al lavoro per preparare la delicatissima sfida di campionato nella “tana” della Juventus di Cristiano Ronaldo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Già Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è l’ossessione di Simone Inzaghi. Lo è a tal punto che il giovane allenatore della Lazio ha deciso di “bombardare” i suoi giocatori di immagini di Cr7.

Va fatta una premessa, la Lazio ha un gruppo wapp dopo vengono forniti ai calciatori tutte le indicazioni, ma anche i video, sugli avversari di turno. E questa volta i giocatori della Lazio dovranno studiare da “secchioni” per fermare il calciatore più forte del mondo. Da inizio settimana, Inzaghi invia materiale in continuazione ai suoi calciatori per fare in modo che il prossimo weekend la Lazio disputi la partita perfetta in casa della Juventus.