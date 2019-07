BUENOS AIRES – E’ scoppiata la Daniele De Rossi mania a Buenos Aires. Basta aprire i social network per respirare la trepidante attesa dei tifosi del Boca Juniors per dargli il benvenuto. Molti di loro non hanno dormito, altri hanno messo la sveglia in piena notte per arrivare in tempo all’aeroporto di Buenos Aires per salutare il suo arrivo. Altri si sono tatuati il suo volto.

Alla fine, De Rossi è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza, in provincia di Buenos Aires alle 6,14 (le 11,14 italiane). Ad attenderlo c’erano tantissimi tifosi del Boca Juniors ed altrettanti giornalisti.

Si tratta di un momento storico per il club argentino che è riuscito a mettere sotto contratto uno dei centrocampisti più forti degli ultimi dieci anni. De Rossi è molto popolare da queste parti per aver vestito con fedeltà solamente la maglia della Roma e per aver vinto la Coppa del Mondo di Germania 2006 con tanto di rigore segnato nella lotteria dei tiri dal dischetto contro la Francia.

De Rossi aveva ricevuto moltissime offerta ma ha voluto fortemente vestire la maglia del Boca Juniors perché, anche quando giocava nella Roma, era affascinato dall’idea di giocare una partita alla Bombonera, vero e proprio tempio del calcio Mondiale. La trattativa è stata resa possibile dalla volontà di DDR e dal rapporto di amicizia che lo lega al direttore sportivo del Boca Juniors Nicolas Burdisso.

DDR e Burdisso hanno giocato insieme per molti anni con la maglia della Roma. Burdisso ha saputo sia corteggiarlo che aspettarlo. L’interruzione del rapporto professionale con la Roma è stata un trauma per De Rossi. L’ex centrocampista giallorosso ci ha messo un po’ per incassare il colpo. Poi si è preso un po’ di tempo per valutare tutte le proposte che aveva ricevuto (anche da club italiani) ma alla fine ha prevalso la sua voglia di lottare davanti ai tifosi della Bombonera dato che è un vero combattente in campo.

De Rossi, accoglienza alla Maradona da parte dei tifosi del Boca Juniors. Video da YouTube.

Il video da YouTube con l’impressionante bagno di folla per Daniele De Rossi al momento del suo arrivo in Argentina.