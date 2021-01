La Lazio domina e vince meritatamente il derby contro la Roma per 3-0. Una gara perfetta quella della squadra di Simone Inzaghi che ha messo a nudo tutte le lacune della Roma. Una sconfitta ma soprattutto una prova, quella giallorossa, che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi. Se per molti il maggior responsabile della disfatta è il tecnico Fonseca, c’è chi come Giancarlo Dotto, in un articolo sul Corriere dello Sport, punta il dito sul capitano, Edin Dzeko.

Giancarlo Dotto: “Dzeko un capitano molle e inadeguato”

Secondo il giornalista, Dzeko è un “Capitano inadeguato”. E spiega: “Ottimo giocatore Edin, importante la sua storia nella Roma, ma non può fare il capitano di questa squadra e forse di nessuna squadra”.