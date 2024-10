Diletta Leotta ha scioccato tutti: ecco cosa è successo

Diletta Leotta ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa è successo per la conduttrice siciliana negli ultimi giorni

La madrina del calcio italiano. Diletta Leotta è stata per anni la regina della tv quando si parlava della Serie A e lo è ancora tutt’ora, in buona compagnia con le colleghe che animano i weekend su DAZN e Sky. Presenza fissa negli stadi italiani per accompagnare i tifosi verso la partita e quindi condurre il post gara tra commenti e interviste dei protagonisti sul campo.

Ma la bella siciliana non si è fermata al pallone che rotola sul rettangolo verde ed ha conquistato anche altri ‘campi’. Sicuramente i social sono il suo terreno di caccia preferito: l’ultimo scatto hot della Leotta dimostra che sa come richiamare l’attenzione dei suoi follower che hanno apprezzato la pubblicazione come testimoniato dalla valanga di mi piace con cui hanno risposto.

Calcio, social e ora anche un’altra avventura in televisione, questa volta sui canali Mediaset per un debutto, una prima volta: la conduzione in prime time de La Talpa. Lo storico programma sta per tornare e a condurlo ci sarà proprio Diletta Leotta che intanto lascia di stucco i suoi fan.

Diletta Leotta, domenica ‘bollente’: lo scatto sconvolge i fan

È ancora una svolta Instagram il palcoscenico preferito di Diletta Leotta che questa volta incanta i fan con una scollatura da capogiro. Il vestitino blu indossato domenica per l’intervista a Verissimo offre un décolleté che non è passato inosservato e ha rapito i follower che hanno espresso il loro apprezzamento tra cuoricini e commenti.

Spera di avere lo stesso successo anche con il nuovo programma che partirà a brevissimo e del quale ha svelato qualche novità: “Sarà una trasmissione tridimensionale, ci sarà una parte di spionaggio, una di azione pura con prove al limite della sopportazione umana, poi una partita più emotiva“. E proprio in merito a La Talpa arrivano anche indiscrezioni particolari con Mediaset che, stando a quanto riporta Dagospia, ha deciso di supportare la Leotta durante le riprese del programma con un auricolare tramite cui un autore avrà la possibilità di guidarla durante le varie puntate.

In attesa di scoprire come andrà questa sua nuova avventura, nel weekend la conduttrice siciliana sarà nuovamente sui campi di Serie A per commentare le vicende del campionato italiano. Intanto incanta tutti sui social con l’ultimo scatto che lascia ancora una volta senza parole.