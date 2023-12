Domenica sportiva da incorniciare. In particolare gli azzurri del nuoto: da antologia, sei ori di fila in un sol giorno. Mai successo. A meno di otto mesi dalle Olimpiadi di Parigi l’Italia può sognare, come fiuta il presidente del CONI Giovanni Malagò Vediamo.

NUOTO – Oscar di giornata agli azzurri, protagonisti agli Europei vasca corta in Romania: 6 medaglie d’oro in una sola sessione a conclusione della prima spedizione della stagione proiettata ai Giochi 2024. Bilancio stellare: 22 podi. È il secondo bottino più ricco della storia (azzurra) del nuoto:7 ori, 12 argento,3 bronzo. Sugli scudi di una domenica storica cinque ragazzi d’oro e la 4X50. Li ricordiamo: Nicolò Martinenghi (50 rana), Benedetta Pilato (oro e argento 50 rana), Lorenzo Mora (200 dorso),Simona Quadarella (400 sl), Alberto Razzetti (400 misti).

PALLAVOLO – Trionfo bis del Perugia: 3-0 al Minas. Gli umbri del coach Lorenzetti si sono confermati la squadra regina in India al torneo per club. Vittoria limpida. Perugia per la seconda volta è sul tetto del mondo al termine di un torneo dominato: 4 gare e 4 successi per 3-0. L’ultimo in finale con i brasiliani del Minas. Un altro successo iridato in 12 mesi dopo quello ottenuto nel 2022 in Brasile nella finale con Trento.

VOLLEY FEMMINILE – In gran spolvero le azzurre del Ct Velasco a cominciare dalla Egonu che ha trascinato la Allianz Milano con 16 punti e 7 la Sylla. Molto bene la Lubian, De Gennaro e Squarcini nel Conegliano: 3-0 al Vallefoglia, sedicesimo successo di fila.

SCHERMA – Le fiorettiste azzurre hanno ottenuto il pass olimpico vincendo l’argento a Novi Sad (Serbia). Il pass per Parigi è arrivato con 2 gare di anticipo. Quattro ragazze da applausi: Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo. Gran festa sul Danubio.

EQUITAZIONE – Federico Ciriesi, cavaliere laziale delle Fiamme oro, ha conquistato il suo terzo memorial ( Dalla Chiesa). Il fantino ha sbaragliato tutti, al Gese di S.Lazzaro, con una impeccabile gara nel percorso base nella quale si è assicurato il netto e l’ammissione al barrage. Poi nel secondo giro ha aperto il gas regolando sul cronometro due fortissimi avversari come Lorenzo Correddu e Giacomo Casadei.

SCI ALPINO – Peccato che la gara di Saint Moriz sia stata cancellata per maltempo. Federica Brignone e Sofia Goggia erano pronte ad attaccare la regina USA Mikaela Shiffrin. Le prove di velocità cancellate sono già 3 su 5. Ora la Coppa del Mondo si appresta ad arrivare in Italia. Ci sono appuntamenti maschili e femminili in calendario fino a Natale, da giovedì 14 ( Cervinia ) a venerdì 22 ( Madonna di Campiglio ).